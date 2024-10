Législatives 2024 : Le Pastef fort et fidèle à ses principes pour une course serrée Rédigé par leral.net le Mardi 1 Octobre 2024 à 17:09 | | 0 commentaire(s)| En route vers les législatives anticipées du 17 novembre 2024 , des alliances se scellent de presque partout. Le parti Pastef, avec Ousmane Sonko comme tête de liste, se montre suffisamment fort et fidèle à ses principes, dans une course serrée. Des ralliements fusent vers sa liste…Analyse et débats.



