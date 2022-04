Législatives : La bataille de Dakar entre Khalifa Sall et Bamba Fall, aura bien lieu Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Avril 2022 à 23:00 | | 0 commentaire(s)|



Bamba Fall abordera certainement aussi son Mouvement qu’il a mettra en place juste après le mois de Ramadan. «Capitale» ne se limite pas seulement à la Médina. D’après les informations que nous avons, ce sera un mouvement pour prendre sa revanche sur Khalifa Sall. Hé oui, étant maintenant dans deux camps opposés, Bamba Fall et Khalifa Sall se feront face pour le contrôle de Dakar, car le maire de la Médina compte prendre sa revanche, après l’humiliation que Yewwi a essayé de lui imposer aux élections municipales passées, en le bannissant de ses listes et en dressant des gens contre lui, pour qu’il perde la mairie de la Médina. Affaire donc à suivre puisque Bamba Fall et Amadou Ba qui étaient en compétition aux législatives passées à Dakar sont dans le même camp maintenant.













Source : Source : https://www.jotaay.net/La-bataille-de-Dakar-entre-...

