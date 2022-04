Législatives : Les libéraux affûtent les armes, mettent en garde Macky Sall et exigent le retour de Karim Wade

Le parti démocratique sénégalais a affuté les armes pour se faire un bon nombre de places à l’assemblée nationale à la prochaine législature. C’est dans cette dynamique que le Pds a officiellement installé ce matin son directeur national en vue des élections législatives du 31 Juillet 2022. Mais déjà les libéraux ont sonné la fin de la récréation en exigeant le retour de leur candidat Karim Wade.



Lamine Ba de la coordination des cadres libéraux, Doudou Wade, le secrétaire général adjoint, Woré Sarr, la coordinatrice des femmes libérales ont profité de la cérémonie d’installation du directoire de campagne dudit parti pour mettre en garde le président Macky Sall.



« Depuis 2012 on ne cesse de s’acharner contre les leaders du Pds et notre candidat Karim Wade. Mais sachez que le Pds est debout et continuera à marcher sur la ligne tracée par son secrétaire général Abdoulaye Wade pour sortir le pays de l'ornière. C’est pourquoi j’invite tous les cadres à se mobiliser pour que nous redescendions sur le terrain pour nous séparer de ce régime qui cherche tous les moyens de se maintenir au pouvoir. Il n’y a plus rien à attendre, car le signal est déjà donné », a précisé Lamine Ba.

Plus loin, la députée libérale Woré Sarr met en garde le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice sur toute tentative d’écarter leur candidat aux prochaines échéances électorales.



« Karim Wade reviendra par la force. J’avertis le ministre de l’intérieur Antoine Diome et le ministre de la justice. Nous allons marcher pour le retour et la réouverture du procès de Karim Wade. Car nous n’avons pas de plan A ni B, Karim Wade reste notre candidat. Nous mettons en garde le président Macky Sall. Il ne briguera pas un troisième mandat dans ce pays », avertit Woré Sarr...



www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Legislatives-Les-liberau...