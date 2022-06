Législatives à Grand-Yoff : BBY installe son comité électoral avec Me Ousmane Seye comme coordonnateur. Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Juin 2022 à 00:58 | | 0 commentaire(s)|

La coordination communale de BBY à Grand-Yoff est de plain pied dans les préparatifs des législatives du 31 Juillet prochain. En effet, réunie ce vendredi, la coalition Benno Bokk Yakaar de Grand-Yoff a procédé à la mise en place de son comité électoral.



"À cet effet, après de larges discussions sur la situation locale et pour renforcer l‘unité de Benno Bokk Yakaar à Grand-Yoff, conformément aux directives du president de la coalition, les partis alliés et mouvements de l’APR ont désigné à l’unanimité Me Ousmane Sèye, coordonnateur du comité électoral", renseigne le communiqué final de la rencontre.



Par ailleurs, "la coalition reste ouverte à tous les militants, sympathisants, société civile et communautés sociales pour pourvoir les differents postes du comité", conclut le document...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Legislatives-a-Grand-Yof...

Accueil Envoyer à un ami Partager