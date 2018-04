Lentilles de contact : attention à la kératite

La kératite est relativement fréquente chez les porteurs de lentilles de contact. Qu'est-ce qu'une kératite et quels sont les

traitements ?



Qu'est-ce que la kératite ?



La kératite est une affection de la cornée, elle peut être d'origine infectieuse (bactérie, virus ou champignon) ou inflammatoire. Elle se manifeste par des douleurs oculaires très importantes (sensation d'aiguilles dans l’œil), l’œil pleure beaucoup et ne supporte pas la lumière. Il est urgent de consulter un ophtalmologue si vous présentez ces signes, car la kératite peut provoquer des séquelles visuelles irréversibles si elle n'est pas traitée rapidement et correctement, en provoquant un ulcère ou un abcès de la cornée.



Kératite et lentilles de contact



Il est très important de respecter des règles d'hygiène très strictes lorsqu'on porte des lentilles de contact. Celles-ci doivent être posées tous les soirs et maintenues dans une solution prévue à cet effet, jamais dans l'eau du robinet. L'eau du robinet peut contenir des amibes (parasites) qui vont se déposer sur la cornée et former une kératite amibienne responsable ensuite d'un abcès de cornée.



Le traitement de l'abcès de cornée sur lentilles est très long et une baisse d'acuité visuelle non récupérable est fréquente, une greffe de cornée peut parfois être nécessaire. Le port de lentilles de contact est totalement contre-indiqué pendant toute la durée du traitement et jusqu'à disparition des douleurs. De plus, elles devront automatiquement être remplacées par une nouvelle paire de lentilles afin d'éviter une nouvelle contamination.













