Leral TV Change de Fréquence : Nouvelle Diffusion de Dakar à Madagascar

Cette modification de fréquence intervient dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité de diffusion et de l'élargissement de la couverture de Leral TV. La nouvelle fréquence est désormais H5 27 686.750. Ce changement permettra aux téléspectateurs de bénéficier d'une meilleure qualité d'image et d'un signal plus stable.



Comment ajuster votre décodeur satellite :



Accédez au menu des paramètres de votre décodeur satellite.

Sélectionnez l'option de recherche des chaînes.

Entrez la nouvelle fréquence : H5 27 686.750 sur Eutelsat 16A à 16° Est.

Lancez la recherche et enregistrez les nouvelles chaînes trouvées.

Nous recommandons vivement à tous les téléspectateurs de procéder à cette mise à jour dès que possible pour continuer à profiter de tous les programmes de Leral TV sans interruption.



Pour toute assistance, veuillez contacter notre service client au [numéro de téléphone] ou visiter notre site web à [adresse du site web].



À propos de Leral TV :



Leral TV est une chaîne de télévision sénégalaise qui diffuse une variété de programmes, incluant des actualités, des divertissements, des documentaires et des émissions culturelles, visant à informer et à divertir les téléspectateurs de la région.