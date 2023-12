Les 10 romans finalistes du Prix des cinq continents de la Francophonie 2024 Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Décembre 2023 à 13:15 | | 0 commentaire(s)|

Réunis le 7 décembre 2023 en visioconférence, les représentants des 6 comités de lecture* du Prix des cinq continents de la Francophonie ont procédé à la sélection de 10 ouvrages sur les 226 reçus lors de cette édition. Selon les comités, « cette riche moisson témoigne des potentiels pluriels de la langue française, capable de traduire avec vitalité les vibrations […] Réunis le 7 décembre 2023 en visioconférence, les représentants des 6 comités de lecture* du Prix des cinq continents de la Francophonie ont procédé à la sélection de 10 ouvrages sur les 226 reçus lors de cette édition. Selon les comités, « cette riche moisson témoigne des potentiels pluriels de la langue française, capable de traduire avec vitalité les vibrations des sociétés anciennes et actuelles. » Les comités ont salué « la maîtrise des auteurs et autrices à subtilement tisser des cultures entre elles ». Après échanges et discussions, ils ont sélectionné les 10 œuvres finalistes suivantes : La musique déréglée du monde de Karim AKOUCHE (Canada – Québec), éditions Druide (Canada-Québec)

de Karim AKOUCHE (Canada – Québec), éditions Druide (Canada-Québec) Ainsi pleurent nos hommes de Dominique CELIS (Belgique – Rwanda), éditions Philippe Rey (France)

de Dominique CELIS (Belgique – Rwanda), éditions Philippe Rey (France) Ce que je sais de toi d’Eric CHACOUR (Canada-Québec – Egypte), éditions Alto (Canada-Québec)

d’Eric CHACOUR (Canada-Québec – Egypte), éditions Alto (Canada-Québec) La prophétie de Dali de Balla FOFANA (France – Mali), éditions Grasset et Fasquelle (France)

de Balla FOFANA (France – Mali), éditions Grasset et Fasquelle (France) Rives d’où je vous veille de Jean Baptiste LANNE (France), éditions Présence africaine (France)

de Jean Baptiste LANNE (France), éditions Présence africaine (France) Evocation d’un mémorial à Venise de Khalid LYAMLAHY (Maroc), éditions Présence africaine (France)

de Khalid LYAMLAHY (Maroc), éditions Présence africaine (France) Peine des Faunes de Annie LULU (Congo – Roumanie), éditions Julliard (France)

de Annie LULU (Congo – Roumanie), éditions Julliard (France) Chocolaté de Samy MANGA (Cameroun), éditions Ecosociété (Canada-Québec)

de Samy MANGA (Cameroun), éditions Ecosociété (Canada-Québec) Une somme humaine de Makenzy ORCEL (Haïti), éditions Rivages (France)

de Makenzy ORCEL (Haïti), éditions Rivages (France) Les marins ne savent pas nager de Dominique SCALI (Canada-Québec), éditions La Peuplade (Canada-Québec) Le jury du Prix des 5 continents désignera le lauréat en février 2024. La remise du Prix se fera durant le mois de mars 2024, en marge de la Journée internationale de la Francophonie. L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) assurera ensuite sa promotion sur la scène littéraire internationale durant une année entière. * Les 6 comités de lecture : l’Association Passa Porta (Belgique), l’Association Culture Elongo (Congo), le Camp littéraire Félix (Québec), l’Association des écrivains du Sénégal, l’Association du Prix du jeune écrivain de langue française (France) et le comité de lecture du Vietnam. Direction de la communication Organisation internationale de la Francophonie (OIF)



Source : Source : https://lesoleil.sn/les-10-romans-finalistes-du-pr...

Accueil Envoyer à un ami Partager