Les 18 Directives du Gouvernement pour la rentrée scolaire 2023-2024, critiquées par le SAEMS

Samedi 23 Septembre 2023

Le Syndicat des Enseignants du Sénégal (SAEMS) remet en question les 18 directives récemment dévoilées par le Premier ministre Amadou Bâ et son Conseil Interministériel, en vue de préparer la rentrée scolaire 2023-2024. Selon le SAEMS, ces directives ne sont que du réchauffé et ne traitent pas des véritables priorités du secteur de l'éducation. Le syndicat regrette également de ne pas avoir été consulté et promet de faire entendre sa voix dès le début de cette nouvelle année scolaire.