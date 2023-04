Les 40 pêcheurs vont encore devoir attendre jusqu’au mois de mai

Ils vont encore devoir attendre jusqu’au mois de mai, le 2 mai précisément avant d’être fixés sur leur sort. Le procès retenu hier n’a pas pu se tenir. Le Tribunal de grande instance de Thiès a renvoyé l’affaire jusqu’au 2 mai prochain pour une audience spéciale. Vu le nombre important de prévenus et la situation compliquée de certains qui sont blessés et toujours en observation, il a été décidé du renvoi au mois de mai prochain. Ils sont poursuivis (pour ceux de Cayar) pour participation à une manifestation non autorisée et destruction de biens appartenant à autrui et pour les pêcheurs originaires de Mboro, de coups et blessures volontaires et destruction de biens appartenant à autrui.





Source : https://www.jotaay.net/Les-40-pecheurs-vont-encore...