Les 7 remèdes naturels les plus efficaces contre les gencives qui se rétractent

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 18:33 | | 0 commentaire(s)|

La récession gingivale est une rétractation des gencives vers la couronne dentaire. Ce déchaussement des dents cause le rétrécissement des gencives jusqu’à voir apparaître des zones tels que les racines des dents. Il est important d’être prudent quant à cette affection parodontale qui peut être la cause de plusieurs symptômes invalidants. Heureusement, il existe quelques remèdes naturels qui peuvent pallier ce problème très commun.



Les gencives constituent une barrière contre les bactéries et jouent un rôle protecteur pour les dents. En prendre soin via une hygiène bucco-dentaire correcte et des visites fréquentes chez le dentiste est un acte élémentaire pour prévenir leur rétractation. En effet, dans le cas contraire, les gencives peuvent être amenées à rétrécir, notamment à cause de la plaque dentaire.



La plaque dentaire est l’accumulation de bactéries sur les dents et dans la bouche. Si elle n’est pas éliminée à l’aide d’un brossage profond ou d’un fil dentaire, du tartre peut se constituer sur le bord des gencives et séparer les dents. Au début, la formation de plaque est difficilement observable mais quelques symptômes peuvent prédire un risque de rétractation des gencives. Les voici :



– Dents plus longues : L’évolution est graduelle et ne se remarque seulement que sur plusieurs années



– Changement de couleur au niveau de la gencive : En cas de récession gingivale, la couleur de la couronne peut arborer une teinte différente de la partie supérieure de la dent



– Inflammation des gencives : le tissu gingival peut être plus rouge et gonflé



– Saignement des gencives : Vos gencives peuvent saigner lors du brossage ou de la consommation d’aliments durs



– Sensibilité des dents : Vous pouvez ressentir un inconfort dentaire lorsque vous buvez une boisson chaude ou froide



Ces symptômes peuvent disparaître suite à un détartrage suivi d’une bonne hygiène bucco-dentaire. De plus, il existe quelques remèdes naturels qui peuvent prévenir ce phénomène.



1- Gargarisme à l’huile de coco



C’est une technique ayurvédique qui a fait ces preuves. Selon cette étude, un gargarisme à l’huile de coco peut prévenir la récession gingivale. Pour cela, gargarisez-vous la bouche quelques minutes avant de rincer avec de l’eau tiède. Selon cette recherche relayée par nos confrères de la BBC, cette huile serait également efficace pour la prévention des caries.



2- Huile d’eucalyptus



Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, l’huile d’eucalyptus protège les gencives et lutte contre la plaque dentaire. D’après le Journal de la Parodontologie, l’extrait de cette plante agit comme un véritable bouclier contre les bactéries.



3- Le rinçage à l’eau salée



Les qualités antibactériennes du sel ne sont plus à prouver. Idéal lors des cas d’inflammation des gencives, le rinçage à l’eau salée (ou au sérum physiologique qui est composé d’eau purifiée et de chlorure de sodium) favorise la cicatrisation du tissu gingival.



4- Thé vert



Selon cette étude publiée en 2009, il existe une corrélation entre la consommation de thé vert et la prévention des maladies parodontales. Les polyphénols présents dans cette boisson diminuent l’adhésion d’agents pathogènes sur le tissu gingival.



5- Huile essentielle de menthe poivrée



L’huile essentielle de menthe poivrée est efficace pour prévenir la prolifération de bactéries bucco-dentaires. Selon cette publication de l’Union Européenne Dentaire, cette huile est efficace pour repousser les agents pathogènes responsables de maladies parodontales.



6- Aloe vera



L’aloe vera aide à l’amélioration de la santé bucco-dentaire. Selon cette étude, du gel d’aloe vera injecté médicalement peut aider à soulager les gencives enflammées et à prévenir les maladies parodontales.



7- Huile essentielle d’arbre à thé



Selon cette étude, l’huile essentielle d’arbre à thé serait efficace pour lutter contre les agents microbiens qui prolifèrent à l’intérieur de la bouche. Ce remède peut également prévenir les facteurs d’inflammation sur le tissu gingival.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos