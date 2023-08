Les Pulses influencer Awards 2023: Une célébration de la créativité numérique, de l'innovation et les efforts de construction communautaire des créateurs de contenus et influenceurs Rédigé par leral.net le Lundi 28 Août 2023 à 20:50 | | 0 commentaire(s)| En prélude à la 3e édition des Pulses influencer Awards 2023, Pulse Sénégal a rencontré la presse pour présenter le programme de cette année. Cette édition aura pour thème “Golden Era - Audace et Élégance”, « Les Pulse Influencer Awards ». Elle se déroulera simultanément au Sénégal, au Nigéria, au Ghana, au Kenya, en Ouganda et en Côte d'Ivoire. Les Pulses influencer Awards 2023 ont pour but de célébrer la créativité numérique, l'innovation et les efforts de construction communautaire des créateurs de contenus et influenceurs au Sénégal et dans toute l'Afrique.



Accueil Envoyer à un ami Partager