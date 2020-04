"Les Sénégalais de la Diaspora contribuent au développement mais pas plus que..."Abdou Latif Coulibaly Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Avril 2020 à 16:41 | | 0 commentaire(s)| Invité de l'émission #JOKKO, le Ministre porte-parole de la présidence de la République est longuement revenu sur les investissements sanitaires consentis par l'Etat du Sénégal, bien avant les 64,5 milliards dégagés pour appuyer les structures et le personnel de la santé dans cette lutte contre la pandémie du Covid-19. Il évoquera dans la même logique, les mécanismes qui ont permis à l'Etat de disposer les 1000 milliards destinés à la Force Covid-19, qui selon lui, permettra de soulager les entreprises et environ plus huit (8) millions de citoyens qui sont dans le besoin, en affirmant qu'en moyenne la majorité des ménages sénégalais compte pas moins de 8 personnes. Pour les Sénégalais de la Diaspora, Le Ministre juge incompréhensible que certains veuillent trouver dérisoire la somme de 12.5 milliards FCcfa, au moment ou c'est presque plus 10 millions de Sénégalais qui participent à plus de 90% du PIB national, qui vont être alloués la somme de 57.5 milliards. Regardez !



