Les USA imposent de nouvelles sanctions contre la Biélorussie et la Russie Rédigé par leral.net le Lundi 9 Août 2021 à 23:00 | | 0 commentaire(s)|





Source : De multiples sanctions contre la Biélorussie ont été imposées par les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni ce lundi, un an après les présidentielles dans ce pays. Washington a également annoncé des restrictions contre la Russie.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202108091...

Accueil Envoyer à un ami Partager