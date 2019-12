Les aliments bénéfiques à notre cerveau Vous désirez stimuler votre concentration et votre mémoire ou maintenir vos fonctions cognitives ? L’alimentation a un effet non négligeable sur la santé du cerveau et l’humeur en général. Grâce à leurs bienfaits, les aliments ci-dessous sont à consommer régulièrement afin de tonifier votre cerveau.





Le saumon pour conserver la santé globale du cerveau



Au sein de l’organisme, le cerveau est l’organe qui renferme la plus grande quantité de graisses. Cependant, à la différence des graisses du tissu adipeux, celles du cerveau ne font pas office de réserves, mais composent les enveloppes tissulaires des neurones. Si cette membrane graisseuse assure la protection des neurones, elle contribue également à la formation de nouveaux liens entre les cellules. Les oméga 3 procurent des bienfaits à ces bons gras, et le saumon, comme le maca, en est une source incontestable. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est souvent dit que manger du poisson d’une façon régulière aide à garder le cerveau en excellente santé. Aussi, d’après certaines études, il a été démontré que les déficiences en acides gras engendraient des dysfonctionnements du système nerveux. De plus, cela est susceptible de porter atteinte à la qualité du sommeil et aux capacités cognitives, sans parler du stress et de la perte de la sensation de plaisir du corps. Hormis son taux élevé en oméga 3,le saumon est riche en minéraux, pour ne citer que le sélénium. Combiné à d’autres enzymes, il peut neutraliser les radicaux libres en cause de maladies comme la dégénérescence cognitive.



La banane pour stimuler l’activité du système nerveux



Importante source en magnésium, substance utile à l’acheminement de l’influx nerveux, la banane présente aussi un taux important vitamines B6. Celles-ci jouent un rôle significatif quant à l’absorption et l’usage du magnésium dans les cellules. Mais en plus, ces produits sont plus que fondamentaux pour le fonctionnement du système nerveux et le métabolisme des acides aminés. Ils favorisent notamment la production de tryptophane, qui est converti en sérotonine, un neuromédiateur de premier rang. La sérotonine du tryptophane permet de réguler le sommeil et l’humeur, et de soulager le stress de même que la dépression. Si vous n’êtes pas spécialement fan de la banane, vous pouvez la remplacer par des fruits secs. Et comme la banane, le chocolat noir offre un bon apport en magnésium. Une étude a démontré que les aliments riches en protéines sont souvent également riches en tryptophanes, donc contiennent de la sérotonine.

Les légumes à feuilles, sources inépuisables de vitamine B9



La plupart des légumes à feuilles se caractérisent par un taux non négligeable en fer et en vitamine B9. Ce dernier facilite la formation du tissu nerveux fœtal, ainsi que la restauration des cellules du sang. C’est justement le cas des épinards, de la mâche, du brocoli, des fines herbes, du cresson ou de la laitue qui en sont riches. Une carence en vitamine B9 pourrait entraîner une diminution de la mémoire et de l’attention. Le romarin contient par ailleurs des flavonoïdes ayant des effets positifs sur la mémoire et la concentration. Il peut occuper un rôle de stimulant de la circulation du sang dans le cerveau.



Florence Bayala

