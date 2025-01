Les beaux témoignages de Guy Marius Sagna sur sa belle-mère Diouma Dieng Diakhaté Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Janvier 2025 à 19:47 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- Une cérémonie de «?Sargal?» a été organisée en l’honneur de la célèbre couturière Diouma Dieng Diakhaté, en présence de sa famille, de ses proches, de ses amis et de nombreux sympathisants. Lors de cet événement, la présence remarquée de son beau-fils, Guy Marius Sagna, n’est pas passée inaperçue. L’honorable député, qui est marié à […] XALIMANEWS- Une cérémonie de «?Sargal?» a été organisée en l’honneur de la célèbre couturière Diouma Dieng Diakhaté, en présence de sa famille, de ses proches, de ses amis et de nombreux sympathisants. Lors de cet événement, la présence remarquée de son beau-fils, Guy Marius Sagna, n’est pas passée inaperçue. L’honorable député, qui est marié à la fille de Diouma Dieng Diakhaté, a livré un vibrant témoignage en hommage à sa belle-mère : » ?Maman Diouma Dieng est une icône de la mode africaine. Elle a accompli un travail remarquable dans ce pays, contribuant au développement de la mode africaine, à la création d’emplois et à des actions sociales importantes. Elle mérite d’être honorée, décorée et surtout respectée. »



Source : Source : https://www.xalimasn.com/les-beaux-temoignages-de-...

Accueil Envoyer à un ami Partager