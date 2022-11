Les câblodiffuseurs disent OK au CNRA, mais interpellent l'Etat sur les nouvelles conventions Rédigé par leral.net le Samedi 26 Novembre 2022 à 22:56 | | 0 commentaire(s)| Le CNRA a adressé une correspondance au réseau des câblodiffuseurs. Ces derniers ont accepté la mise en demeure pour respecter leur citoyenneté, mais interpellent l'Etat à signer et renouveler les conventions. "Nous sommes des patriotes, on accepte et on va enlever toutes les chaines de sports. Cependant, il faut que l'Etat intervienne avec le nouveau code de la presse et signer les conventions. Aussi le CNRA doit être plus vigilants car des étrangers sont là et diffusent les matchs de la coupe du monde", a affirmé Mamadou Samba Diop, le porte parole du jour.



