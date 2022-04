Les chefs de villages du Sénégal décident de soutenir et d'accompagner la politique économique et sociale du Président Macky Sall Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Avril 2022 à 17:37 | | 1 commentaire(s)| Pour eux, les progrès accomplis depuis 2012, ont transformé le visage du Sénégal, notamment en milieu rural, avec l'accès à l'eau à l'électricité et la fin de la pénibilité des travaux domestiques pour les femmes.

Reçus en audience aujourd'hui par le Chef de l'Etat, ils comptent organiser un congrès national sous le thème: "Le rôle du chef de village dans le Plan Sénégal émergent".





