Les chèques étaient destinés à la Sonatel, la Senelec, la Sagam, la Sde… L’assistante de Direction de la Bei détourne 30 millions de Fcfa

La Division des investigations criminelles (Dic) a déféré lundi 2 avril, devant le procureur de la République, M. Lô, désormais ex-assistante de Direction à la Banque Européenne d’investissement (Bei) et son présumé complice S. Mangara pour « escroquerie, complicité d’escroquerie, faux et usage de faux ».



Une enquête a été déclenchée suite à une plainte de la Banque Européenne d’investissement (Bei). Le montant détourné tourne autour de 30 millions de Fcfa. Il ressort de l’enquête que M. Lo détournait des chèques destinés à certains sociétés prestataires de service comme la Sagam, la Nsio mais aussi la Sde, la Senelec, la Sonatel, des Ong, etc.











L’As