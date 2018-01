Les cinq bienfaits du rapport sexuel sur la santé J’ai de bonnes nouvelles. On le savait déjà, mais faire l’amour est (très) bon pour la santé. Ça déride et ça rend heureux, si, si, c’est vrai ! Mais plus concrètement, les rapports sexuels apportent de nombreux bienfaits insoupçonnés. On vous en dit plus :

1. Le sexe agit sur les douleurs Faire l’amour permettrait de bloquer la nociception dans notre système nerveux central. En effet, les nocicepteurs sont des récepteurs de douleur qui nous mettent en mode « défense » lorsqu’on a mal quelque part. En clair, le sexe influencerait positivement notre humeur et permettrait donc de diminuer la sensation de certaines douleurs (ex : douleur musculaire).

2. Préviendrait le cancer de la prostate L’Université Publique de Boston avait sorti une étude en 2016, qui indiquait qu’éjaculer régulièrement permettrait de faire baisser le risque de souffrir un jour d’un cancer de la prostate.

3. Bon pour le coeur de ces dames Les maladies cardiovasculaires touchent beaucoup de femmes en France. Une moyenne de 200 orgasmes par an permettrait de voir son espérance de vie rallongée. D’ailleurs, avoir 8 rapports par mois en moyenne permettrait de faire baisser l’anxiété, le stress, l’agressivité et autres émotions négatives…

4. Vous êtes plus heureux ! Oui, faire l’amour permettrait de sécréter de l’endorphine, l’hormone responsable du bonheur. En clair, plus vous faites l’amour, plus vous vous sentez bien ! Même plus besoin de Xanax dites donc.

5. Solution contre la gueule de bois ? Le sexe matinal permettrait apparemment de lutter naturellement contre la gueule de bois. De quoi se réveiller du bon pied. Alors pour sa santé mentale et physique, on oublie le café noir, et on retourne sous la couette



