Les députés ont commencé à recevoir leurs 700.000 de plus dans leur salaire

Quand il s’agit de dénoncer, ils sont tellement prompts à la faire, mais quand ils reçoivent des «mbakhouss», personne ne pipe mot. C’est comme une forme de loi du silence. Selon nos informations, en effet, les députés ont commencé à recevoir la rondelette somme de 700.000 francs supplémentaires dans leurs émoluments mensuels depuis deux mois. Hé oui, le fric leur est viré depuis fin janvier. Cette manne financière constitue les indemnités suite à la décision de l’Etat d’arrêter d’acheter des voitures et de donner des indemnités à la place. A charge pour les bénéficiaires de s’en procurer eux-mêmes et de prendre en charge les frais de réparation, de révision…



Désormais, au moins 2 millions par député



Avec cette grosse manne financière dans leur salaire, chaque député perçoit au moins 2 millions de francs Cfa par mois. En effet, les députés dits «simples» percevaient 1.350.000 francs Cfa par mois. Avec cette indemnité supplémentaire, ils ont désormais 2 millions et quelques. Les présidents de commission qui avait 1.650.000 francs se retrouvent avec 2.350.000. Les membres du bureau (vice-présidents, présidents de groupe parlementaire et secrétaires élus) culminent à 2.700.000 F Cfa. Si on y ajoute le carburant et le téléphone, il faut oser dire que nos «dépoutés» s’en sortent plutôt très bien. Ce, même si les «bleus» (les nouveaux venus) auraient préféré avoir une Prado, comme leurs prédécesseurs.









