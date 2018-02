Les différentes étapes de votre métamorphose quand vous arrêtez la cigarette ! Selon une étude, le corps s’habitue à un changement en 66 jours. Alors quand vous arrêtez de fumer, votre corps ne devrait pas prendre plus de deux mois pour se réadapter.



Voici toutes les étapes par lesquelles votre corps passe quand vous arrêtez la clope.

Dans les 20 premières minutes Votre dernière cigarette, votre tension artérielle et votre pouls retournent à la normale. Vos mains et vos pieds se réchauffent aussi, car votre circulation sanguine fonctionne mieux.

Après 8 heures Le taux de nicotine et de monoxyde de carbone dans votre corps a déjà diminué de moitié. Votre niveau d’oxygène revient à la normale. Vous êtes plus attentifs, votre sommeil est plus réparateur et vos muscles fonctionnent mieux.

En 48 heures Votre corps est totalement libéré de la nicotine et du monoxyde de carbone. Les poumons se régénèrent lentement et commencent à nettoyer le mucus et les déchets déposés sur ses parois.

Après 1 mois ou 2 Vos sinus sont débouchés. Respirer devient franchement plus facile et les essoufflements à répétition, que vous aviez auparavant, disparaissent peu à peu. Vous sentez plus le goût de la nourriture.

Après 3 mois Vos poumons ont fait des progrès spectaculaires. Le sport et l’agilité vous paraissent soudain plus faciles. Vous avez vaincu votre addiction physique et vous toussez beaucoup moins. Monter les escaliers n’est désormais plus une épreuve insurmontable.

Après 12 mois Le risque d’avoir une maladie cardiaque a chuté de 50%. Et tout cela, ce ne sont que les améliorations sur votre santé seulement un an après avoir dit adieu à votre dernière cigarette.

5 à 15 ans après Avoir arrêté la clope, vos chances d’avoir une crise cardiaque sont les mêmes que celles d’un non-fumeur. Après 10 ans, vous avez autant de risques de développer un cancer lié à la consommation de cigarette que quelqu’un qui ne fume pas. Après 15 ans, votre cœur est finalement aussi sain que celui d’un non-fumeur.









