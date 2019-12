Les feuilles de manioc pour lutter contre l'anémie Les feuilles de manioc sont très sollicitées dans la cuisson malienne et en Afrique. Cette sauce très estimée pour sa valeur culinaire a également des vertus étonnantes. Les feuilles de manioc renferment des vertus médicinales. Ces feuilles contiennent beaucoup de vitamine A et de vitamine C. Or, il est établi que la vitamine A est importante pour la croissance, pour la vue et pour prévenir bien de maladies. C’est une substance utile qu’il faut consommer en quantités suffisantes et régulièrement. Elles contiennent également beaucoup de fibres alimentaires et très nutritives.





En effet, les feuilles de manioc peuvent être préparées de plusieurs façons. Elles sont excellentes en légume et aussi pour donner du goût et de la valeur nutritive aux soupes et autres nourritures. À condition d’être cuites avec précaution, elles peuvent être utilisées comme n’importe quel autre légume à feuilles vertes. D’après une vendeuse des feuilles de manioc au marché de Titibougou, Mme Aminata Sangaré. Les feuilles de manioc sont consommées de façon générale comme tous les autres légumes. C’est pour leur magnifique goût qu’elles font partie des aliments les plus prisés en Afrique de l’Ouest.



«Aussi, au plan sanitaire, les feuilles de manioc peuvent être bien plus utiles dans la vie quotidienne. Elles peuvent vous mettre à l’abri de plusieurs maladies, dont le paludisme non sévère, la fièvre, les douleurs d’estomac, etc. Elles peuvent aussi servir à désinfecter les plaies », nous a expliqué Mme Traoré Salimata, Traditionniste médicale. En fait, ses vertus thérapeutiques se vérifient notamment sur le traitement des brûlures, de la conjonctivite, ou encore de l’anémie.



En cas de paludisme



Prenez quelques feuilles de manioc, faites-les en infusion. Ensuite, buvez-en deux fois par jour ou même avec un verre de thé. Cette boisson est capable de faire disparaitre la fièvre et traiter le paludisme.



Selon une étude, pour mieux se mettre à l’abri de la malaria, il est, donc, conseillé de consommer les feuilles de manioc régulièrement comme légume.

En cas d’anémie



Broyez quelques feuilles de manioc jusqu’à l’obtention d’un jus verdâtre. Et prenez ce jus à la base du lait ou de la tomate concentrée. Voilà comment faire cette recette : «Prenez 2/3 de jus de feuilles de manioc à 1/3 de lait concentré aussi valable que la tomate … » Selon le Nutritionniste, Patrick Diarra, cette recette peut vous aider à guérir les problèmes d’anémie et soulager aussi les fortes fièvres. «En cas de bourdonnement et de crampes dans le ventre, vous n’avez qu’à purger le jus des feuilles de manioc. En sous peu de temps, vous aurez désintoxiqué votre corps et résolu votre problème », nous confia notre Consultante.



Pour les brûlures sur la peau, on trouve aussi une solution avec les feuilles de manioc ; car, ce légume accélère le processus de cicatrisation. Pour ce faire, il vous suffit de sécher les feuilles de manioc et les broyer. Ensuite, posez cette poudre sur les surfaces de votre peau brûlée. Selon les études, le tubercule ou encore le manioc peut aussi s’avérer très utile en cas de conjonctivite. Il vous faudra râper finement le manioc pour en extraire le liquide laiteux qu’il contient. Mettez une goutte de ce liquide dans chaque œil.



N’omettez pas que ces petites recettes ne peuvent vous servir que pour les premiers soins ou encore dans le cadre d’un traitement préventif. Selon les études, en en consommation régulièrement, vous pouvez tirer divers profits de cette plante dont les bienfaits et vertus sont nombreux.

