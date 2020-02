Les infections vaginales à levures sont transmissibles sexuellement ou pas ?

Une infection vaginale aux levures est une infection fongique du vagin ou de la vulve qui peut causer des malaises, des démangeaisons et des pertes blanches. Les infections aux levures sont très fréquentes : la plupart des femmes en contracteront au moins une à un moment donné de leur vie. Pour éviter de contracter une infection aux levures ou en minimiser les symptômes si vous souffrez déjà d'une telle infection, vous pouvez aussi essayer ce qui suit :



- Réduisez votre consommation de sucre et de féculents (aliments riches en amidon).



- Mangez du yogourt sans sucre renfermant une culture bactérienne vivante. La consommation quotidienne d’environ une tasse de yogourt nature contenant des « cultures vivantes » ou « actives» peut aider à réduire la récurrence d’infections aux levures. L’étiquette du yogourt indique généralement si les cultures bactériennes sont vivantes ou actives. Les suppléments de Lactobacillus acidophilus, disponibles dans la plupart des magasins d'aliments naturels, peuvent aussi aider à maintenir un équilibre sain de bactéries dans le corps et à réduire le risque d’infections aux levures.



- Évitez les vêtements serrés ou fabriqués en matériel synthétique.



- Lorsque vous avez vos règles, changez de serviettes hygiéniques et de tampons fréquemment.



- Après avoir fait de l’exercice, retirez maillot de bain et vêtements mouillés dès que possible.



- Évitez les bains-tourbillon ainsi que les bains très chauds.



N’oubliez pas, les infections vaginales à levures ne sont pas transmissibles sexuellement. Toutefois, si vous avez des relations sexuelles avec la même personne (homme ou femme), il se peut que vous vous transmettiez mutuellement et à répétition la même infection à levures. En effet, les hommes peuvent tout autant que les femmes contracter ce type d’infection. Parlez-en à votre partenaire afin de vérifier s’il n’aurait pas les symptômes d’une infection à levures. Les hommes doivent également consulter un médecin pour le traitement d’une infection à levures.



