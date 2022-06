Les jeunes de Grand Dakar, Niarry Tally et Biscuiterie mettent en garde les manifestants: "Nous n'hésiterons pas à brûler vif celui qui..." Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juin 2022 à 16:53 | | 0 commentaire(s)| Les jeunes de Grand Dakar, Niarry Tally et Biscuiterie sont plus que jamais prêts à en découdre avec les manifestants. "Nous sommes plus que jamais déterminés à faire face aux fauteurs de trouble, nous prônons la paix, donc nous n'accepterons plus de violence dans cette commune et ce, jusqu'aux élections. Mieux, nous n'hésiterons pas à brûler vif, celui qui viendra semer le trouble dans notre commune", cognent ces jeunes.





