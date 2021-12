Les jeux Android du Google Play Store débarquent sur Windows en 2022

Ça y est, les jeux Android vont faire officiellement leur arrivée sur PC par l’intermédiaire d’une nouvelle application Google Play Games spécialement conçue pour Windows.



“Dès 2022, les joueurs pourront faire l’expérience de leurs jeux Google Play favoris sur plus d’appareils en passant sans transition de leur téléphone à leur tablette, Chromebook, et bientôt PC.”, explique Greg Hartrell, directeur des jeux chez Google, dans une interview à The Verge.



Cette annonce arrive quelques mois après le début de l’intégration des applications Android sur Windows 11, le dernier OS de Microsoft. Sauf qu’au grand désarroi de Google, la firme s’était associée à Amazon pour proposer cette fonctionnalité. Résultat : les utilisateurs doivent passer par l’Amazon Appstore pour trouver leurs apps.



En pratique, cela signifie qu’ils sont privés d’une grande partie de ces programmes. Car là où Google Play affiche environ 3,5 millions d’applications, la plateforme d’Amazon n’en propose que 500.000 environ. Un menu bien maigrichon, surtout au niveau des jeux. Le grand public attendait donc impatiemment que le géant historique de l’écosystème mobile apporte sa contribution officiellement.



Les jeux d’abord, le reste du catalogue ensuite ?

Car en l’état, il est certes possible de remplacer l’Appstore d’Amazon par celui de Google. Mais cela implique plusieurs manipulations très lourdes et fastidieuses; cela implique notamment de passer par le mode développeur de Windows, des invités de commande à la pelle et plusieurs logiciels tiers. Très intimidant pour les utilisateurs les moins à l’aise.



C’est donc une bonne nouvelle qui devrait largement fluidifier le processus, tout du moins pour les jeux vidéo. C’est d’ailleurs un peu curieux que Google se limite au divertissement plutôt que d’ouvrir tout son catalogue; la firme n’explique pas si les autres applications seront également concernées à l’avenir ou s’ils prévoient de s’arrêter aux jeux.



La firme explique cependant qu’elle aura “plus de détails à partager sur ce produit très bientôt”. Nous devrions donc être fixés sur les tenants et aboutissants dans un futur relativement proche.