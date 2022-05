Les menaces crues de Lat Diop à Ousmane Sonko: "prononces juste mon nom et tu n'en sortiras pas..." Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Mai 2022 à 19:27 | | 0 commentaire(s)| Le Dg de la Lonase, Lat Diop n'a pas fait dans la dentelle en s'adressant à Ousmane Sonko: "les menaces ne passent pas avec moi. Tu es tête de liste et tu vas battre campagne à Guédiawaye. Mais si tu prononces mon nom, tu regretteras d'être né. ce sont tes proches qui te sortiront de Guédiawaye. Tout ce qu'on touchera et qui m'appartient, vous le payerez cash. Nous gérons les affaires de l'Etat, mais quand vous nous poussez, on va réagir", taxant ce dernier de violeur.



