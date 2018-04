Les populations de Bargny, toujours opposées à l'installation de la centrale de charbon de Sendou

Bargny et Sendou continuent de s’opposer à la centrale à charbon. Action Solidaire International en collaboration avec le Collectif de Bargny disent non à l'installation de la centrale à cause des impacts environnementaux induits du projet. Ils ont lancé la campagne de lutte contre cette centrale le lundi 02 mars dans un hôtel de la place; pour attirer l'attention des autorités. Mamadou Barry, directeur exécutif Action solidaire et Ndari Diop, membre du collectif de Bargny, ont piloté cette rencontre.

