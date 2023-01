Les révélations de Omez Diagne sur Balla Gaye 2: Ces détails qui ont "tué" le Lion de Guédiawaye

Omez Diagne, fin tacticien a analysé de manière très lucide le combat qui opposé Balla Gaye 2 à Boy Niang ce dimanche 1er janvier. A l'en croire, il manquait de choses à Balla Gaye 2 pour prétendre à la victoire. "Son attaque, c'était du n'importe quoi et comment prendre quatre combats sans être, à l'issue du troisième, à 80% de ses moyens? A le voir on sent qu'il n'est pas prêt et ce sera très difficile s'il va au bout de son contrat", a diagnostiqué Omez Diagne.