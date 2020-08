Les révélations explosives de la femme filmée nue à Sacré-Cœur Rédigé par leral.net le Lundi 17 Août 2020 à 13:06 | | 0 commentaire(s)|

F. N., la femme filmée nue, battue et ligotée à Sacré-Cœur, puis accusée de vol, revient sur le film de son humiliation.Le jour des faits, rapporte son père M. N., elle attendait tranquillement à l'arrêt la voiture de service qui devait le prendre pour partir au boulot. Avant l'arrivée du véhicule, elle a eu l'idée…

Le jour des faits, rapporte son père M. N., elle attendait tranquillement à l’arrêt la voiture de service qui devait le prendre pour partir au boulot. Avant l’arrivée du véhicule, elle a eu l’idée d’aller dans cette boutique pour acheter un boubou pour la fête de Tabaski. Elle avait par devers elle 50 000 Fcfa et son chéquier. Selon Les Échos, F. N. a révélé à son père qu’on lui a fait des choses horribles dans la maison accolée à la boutique. Depuis ce jour, elle a rechuté et est internée au centre psychiatrique Dalal Xel de Thiès, informe son père. C’est le nommé Abdou qui a soulevé ses habits, laissant apparaître ses seins avant de les palper. Babacar Ndiaye et Moussa Diallo ont filmé la scène et envoyé la vidéo à la patronne de l’atelier, Awa Camara.



