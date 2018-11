Les symptômes et facteurs de risque du cancer de la prostate

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Novembre 2018 à 10:51

Les symptômes

Au début, le cancer de la prostate ne provoque aucun symptôme. Notez que ceux indiqués ci-dessous peuvent être reliés à une autre maladie de la prostate, comme l'hypertrophie bénigne de la prostate.

• Difficultés pour uriner : de la difficulté à commencer à uriner ou à retenir l'urine, une incapacité à uriner, un besoin d'uriner fréquemment (surtout la nuit), un faible débit urinaire, une sensation de brûlure ou de douleur au moment d’uriner.

• Du sang dans l’urine ou le sperme.

• Douleurs ou raideurs fréquentes au bas du dos, aux hanches ou au haut des cuisses.

• Des changements de fonctionnement urinaire : envie fréquente, impériosité urinaire, besoin de pousser, rétention d’urine, brûlures en urinant.

• Des changements au niveau génital : des éjaculations douloureuses, ou des difficultés à obtenir un érection.



Personnes prédisposées

Précisons que certains hommes « à risque » n’auront jamais le cancer de la prostate. Plusieurs facteurs de risque sont à l’étude.



• Âge. En Amérique du Nord, le cancer de la prostate touche surtout les hommes de plus de 60 ans. L'âge moyen au moment du diagnostic est de 70 ans, et de 80 ans au moment du décès. Plus jeune, seuls 0,5 % des cancers de la prostate apparaissent avant 50 ans, et 22 % entre 55 et 64 ans…

• Antécédents familiaux. Les risques sont plus élevés lorsque le père ou un frère a déjà souffert de cette maladie, ce qui suggère une prédisposition génétique. Cette hypothèse est renforcée par la découverte que les porteurs des gènes BRCA1 et BRCA2 ont un risque accru de cancer de la prostate.

• Origine ethnique. Les hommes de descendance africaine sont plus à risque que les Caucasiens, qui sont plus à risque que les Asiatiques. On estime que les Indiens et les Chinois sont environ 50 fois moins touchés par le cancer de la prostate que les Occidentaux.



Toutefois, lorsque ceux-ci migrent vers les pays où cette maladie est plus fréquente, leur risque augmente aussi. Ce qui laisse croire que des facteurs non seulement liés aux gènes, mais aussi à l’alimentation exercent une influence.



• Obésité : un homme en surpoids important présente un risque plus élevé d’avoir un cancer de la prostate dépisté à un stade avancé.

• L’inflammation ou infection de la prostate augmente le risque de cancer de la prostate, quand elle dure longtemps.

• Les hommes de grande taille présentent un risque plus élevé de cancer de la prostate.

• Les hommes ayant été exposés aux pesticides présentent un risque un peu plus élevé de cancer de la prostate, surtout s’ils ont des antécédents de cancer de la prostate dans leur famille.

• L’exposition au cadmium ou aux dérivés du caoutchouc en milieu professionnel augmente également le risque de cancer de la prostate.



Les facteurs de risque

• Alimentation riche en matières grasses (viandes transformées et viandes rouges). Cela fait plusieurs années que l’on sait qu'une alimentation comprenant une grande quantité d’aliments riches en gras (lipides) est associée à un risque accru de cancer de la prostate3,4.



Cependant, on ignorait quel type de graisses devait être surveillé. Les graisses animales contenu dans la viande rouge ont d’abord été montré du doigt, lors d’études épidémiologiques.



Cependant, l’étude la plus récente (2009) révèle que les gros mangeurs de viandes transformées (charcuteries, bacon, saucisses) sont les plus à risque de cancer de la prostate. Les grands consommateurs de viandes rouges le seraient aussi, mais dans une moindre mesure.



• Tabagisme. Il n’y a pas de certitude quant à l’influence du tabagisme sur l’incidence du cancer de la prostate. En revanche, une étude récente montre que les fumeurs atteints d’un cancer de la prostate ont un taux de mortalité plus élevé.



Les experts ont suspecté les facteurs suivants d’accroître légèrement le risque de cancer de la prostate. Or, selon les données actuelles, ils n’auraient pas d’influence sur l’apparition de ce cancer :

- Vasectomie (chirurgie pratiquée dans un but contraceptif afin de rendre un homme infertile)

- Consommation d’alcool

- Fréquence des éjaculations

- Hypertrophie bénigne de la prostate



Remarque

Les résultats de certaines études épidémiologiques avaient suggéré un lien entre la consommation de produits laitiers et le cancer de la prostate. Cependant, les résultats d’une méta-analyse récente de 45 études d’observation, démontrent que ni la consommation de produits laitiers en général ni celle de lait ne sont reliées à un risque accru de ce cancer.











passeportsante.net

