Les terribles prédictions des Saltigués de Malango :"Conflit avec un pays voisin, mort d’un homme politique et d’un célèbre journaliste…"

Les Saltigués ou devins sérères du centre Malango de Fatick ont prédit, ce week-end, à l’issue de leur traditionnelle cérémonie annuelle de voyance publique, plusieurs évènements malheureux qui vont secouer le Sénégal cette année.



Selon le journal Les Echos qui s'est fait l'écho de cette séance de divination, Mansour Bopp un jeune étudiant, originaire du Village de Soum (Foundiougne), a affirmé qu’une ressource naturelle récemment découverte, va créer un conflit entre Sénégal et un pays voisin. Le jeune Saltigué n’a pas donné le nom du pays en question. Mais tout porte à penser, souligne le journal, qu’il s’agit du gaz et à la Mauritanie, pays qui partage avec le Sénégal le champ gazier Tortue- Ahmeyim.



Pis, Mansour Boop persiste et signe que ce conflit est irréversible. Même si ses aînés ont affirmé qu’avec certains sacrifices, il peut être évité. C’est le cas de sa collègue Mayé Diaat de Ngayokhkhème, qui demande au chef de l’Etat de sacrifier un bœuf noir au large de Rufisque. « La tête de l’animal tournée vers la mer », a-t-elle indiqué.



Un autre Saltigué, Lat Demba Faye avance quant à lui, la mort d’un homme politique du Saloum. « J’ai vu le chef de l’Etat à la tête d’un cortège de plusieurs voitures se rendre dans le Saloum, pour prendre part à la cérémonie de funéraire d’une haute personnalité», avance-t-il, tout en refusant de livrer son nom.



Dans la même veine, son collègue Mayé Diaat prédit la mort d’un grand journaliste.



Lat Demba Faye et Mayé Diaat ont également prédit l’arrestation d’un homme politique à Dalifort, ainsi que des tensions et violences politiques post-électorales dans le pays.

