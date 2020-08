Lettre de politique Sectorielle de Développement, Le Ministre Zahra Iyane Thiam instaure un dialogue constructif et fécond avec le personnel Rédigé par leral.net le Samedi 8 Août 2020 à 01:49 | | 0 commentaire(s)| Réuni à l'occasion de la cérémonie de décoration, le personnel du Ministère de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire a eu droit à un partage de l'orientation générale défini par leur Ministre Tutelle Zahra Iyane Thiam. Cette rencontre qui a regroupé l'ensemble des directions dudit ministère, était une occasion d'instaurer un dialogue inclusif avec le personnel dans la stratégie nationale de la mise en œuvre de la lettre de politique Sectorielle de Développement.

Étant un secteur phare dans la politique économique du Chef de l'Etat, le secteur de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire a connu un essor spectaculaire. En effet, pour lutter contre la pauvreté dans les milieux les plus reculés du pays, les financement non classiques avec les SFD, constituent un relais important pour l'autonomisation des différents acteurs de développement. Ainsi, pour une meilleure prise en charge des problématiques liés aux secteurs de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire, Le Ministre Zahra Iyane Thiam s'est profitée de la cérémonie de remise de décorations , pour rencontrer l'ensemble du personnel relevant des différentes entités du Ministère afin de partager l'orientation générale qu'elle compte imprimer à son département conformément aux directives du Président Macky Sall.





Ces moments de partage de haute facture, ont permis aux différentes directions ayant en charge le déroulement de la politique de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire, de faire des exposés à travers des présentations de leurs plans stratégiques.



Au cours des présentations, La Directrice des stratégies et du suivi évaluation, Mme Gueye a décliné les grandes lignes de la lettre de politique Sectorielle du Ministère. Elle sera suivi par Monsieur Amadou Boudia Gueye Directeur du Fond National de la Microfinance (FONAMI), qui reviendra largement sur le contexte et l'importance de la création dudit fond. Il précède ainsi, La Directrice de l'encadrement de l'Economie Sociale et Solidaire Mme Khady Samba qui a travers une présentation bien détaillée, a défini les perspectives de ladite direction. Les présentations seront clôturées respectivement par Monsieur Oumar Cissé Directeur de la Microfinance et Monsieur Ndiamé Ndiaye Directeur du Fond d'impulsion de la Microfinance, qui ont défini les différents enjeux et perspectives de la Microfinance dans la politique économique nationale.



Prenant la parole, Le Ministre Zahra Iyane Thiam, est largement revenue sur l'importance d'instaurer un dialogue constructif et fécond avec tout le personnel pour atteindre les objectifs de son département. Pour relever ces défis et ainsi garantir l'atteinte des objectifs fixés, il faut la mobilisation de tous les acteurs impliqués, au premier rang desquels se trouve le personnel du Ministère, a-t-elle martelé.

Dans la même logique, elle appelera la mobilisation et l'engagement de tous les acteurs pour sauver le tissu économique fragilisé par la pandémie de la Covid-19. Elle affirme ainsi que : " nous avons plus que jamais besoin d'être mobilisés pour aborder cette prochaine étape de la lutte contre la Covid-19, au delà de la lutte sanitaire, celle économique sous de nouveaux auspices et réussir collectivement le défi de la relance".

