Lettre ouverte au président de la République Bassirou Diomaye Faye (Par Ousmane Wade)

Excellence Monsieur le président de la République

Très chers Compatriotes,



Je vais, par ma plume et mon micro, sacrifier à une tradition vieille chez moi d'une trentaine d'années : m'adresser, le lendemain de l'élection présidentielle, par lettre ouverte, à Monsieur le Président de la République et à nous autres Sénégalais, d'ici et de la Diaspora.



En effet, en 2000, au lendemain de l'élection du Président ABDOULAYE WADE consacrant la première Alternance démocratique, je l'avais fait.



En 2012, lorsque le Président MACKY SALL a été élu, je l'ai fait .



Aujourd'hui, en 2024, aprés l'accession du Président BASSIROU DIOMAYE DIAKHAR FAYE à la magistrature suprême, je le fais.



Au terme d'un long, et très long processus, marqué par une Étape de Collecte, Contrôle et Vérification des parrainages scandaleuse, une phase de Dépôt des dossiers très incertaine et une Publication de Liste définitive catastrophique, qui déboucha sur des accusations de corruption de Membres du Conseil constitutionnel et une pseudo-crise institutionnelle entre le Législatif et le Judiciaire, le président de la République -l'Exécutif-, finit par prendre une décision historique : le Report de l'Élection présidentielle, à dix heures de l'ouverture de la campagne électorale. Une situation inédite, avec son lot d'incertitudes, de violences et de morts, malheureusement.



Mais malgré tous ces soubresauts, l'Election s'est finalement tenue ce 24 mars 2024, dans le calme et la transparence, et le Candidat BASSIROU DIOMAYE FAYE a été élu au premier tour avec 54,28% des suffrages. Un plébiscite et une première dans l'Histoire politique de notre jeune Démocratie.....



Monsieur Le Président, vous avez vendu LE PROJET aux Sénégalais, et ils l'on acheté. Ils y adhérent intimement, par leur vote, et vous donnent ainsi les coudées franches pour dérouler LE PROJET et apporter LA SOLUTION.



LE PROJET et LA SOLUTION, deux concepts forts qui sous-tendent votre action politique, vous et OUSMANE SONKO, depuis la création de PASTEF, votre parti politique dissous.



Vous êtes élu, et bien élu, disais-je, par 2.434.751 voix soit 54,28% des 4.519.253 suffrages, des 7.371.890 inscrits du fichier général, des 18 032 473 Sénégalais. Mais soyez le Président de tous les Sénégalais, sans exception et sans distinction aucune, d'ethnies, de confessions ou de bords politiques. Dans l'euphorie de la victoire, des politiciens véreux, adeptes de la récupération et du recyclage, revendiqueront déjà votre belle victoire dans telle ou telle autre circonscription électorale, méprisant ainsi le travail titanesque de tous ces jeunes hommes et femmes, ces Maggi Pastef qui y ont cru depuis le début et qui, bravant interdits, emprisonnements et autres brimades, ont introduit LE PROJET dans toutes les concessions, avant de vous parrainer et vous élire.



Les Sénégalais, par leur vote massif, adhérent intimement au PROJET dont les maître mots sont la Rupture et l'Anti-système; la rupture avec ce système pourri et corrompu "Tokk mouy dox, Teude mouy naaw" qui freine, depuis les indépendances, l'envol de notre cher pays, le Sénégal. Ce Système pourri et corrompu a fini par altérer même, notre vécu quotidien. Des Hommes et des Femmes, adeptes de pratiques malsaines et rétrogrades, et présents dans toutes les sphères de la société, font la pluie et le beau temps. Et à ceux qui, naïfs, prétendent que le Système, c'est seulement de mauvaises habitudes, attention ! L'habitude n'est qu'une seconde nature de l'Homme. Le Système, c'est des réflexes, et le réflexe est la première nature de l'Homme: "Chassez le naturel, il revient au galop".



La tâche est énorme, l'attente monumentale. De gros chantiers vous attendent:

-Des Institutions fortes et crédibles

-Un Peuple discipliné, éduqué, travailleur et réconcilié avec lui-même

-Une Justice indépendante et réconciliée avec le Justiciable

-Un Système éducatif repensé et adapté à nos valeurs et réalités

-Une Gouvernance vertueuse: Éthique, Équité et Résilience.

-Une Économie souveraine et résiliente.



Et de profondes réformes se révèlent donc nécessaires: aucun domaine ne devrait échapper à cette remise en cause. Ni l'Institutionnel, ni le Politique, ni l'Économique, ni le Social, ni l'Educatif et encore moins le Judiciaire... Il ne serait même pas exagéré de déclarer la fin de cette 2e République et d'annoncer le début d'une nouvelle ère, la 3e République, pour mieux appréhender l'avenir. Tellement les Sénégalais, dans leur chair, ont souffert de ce système. Désabusés, divisés, tiraillés et trahis par mille ruses et cabales. Je ne m'attarderai pas davantage là-dessus...



Le Vieux, dans ses rares sorties, disait, je le cite: "Si le Président BASSIROU DIOMAYE DIAKHAR FAYE arrivait à s'extirper de ce tourbillon (les centaines de Partis, Mouvements, Candidats et Personnalités indépendantes qui soutiennent sa Candidature) , il ferait d'excellents résultats". Le Peuple vous y engage Monsieur le Président :

Que les Candidats spoliés et/ou recalés et les Partis politiques souteneurs de circonstance et de dernière minute, retournent à leurs chapelles et vous laissent libre choix, avec les Partis et Mouvements qui ont cru en vous dès le début et vous ont investi, dans la constitution de votre équipe. En politique, entre INVESTIR et SOUTENIR, la nuance est monumentale.



Que les Organisations de la Société civile reprennent et assument leur posture de Sentinelles de la Démocratie et de la Bonne gouvernance.



Que les Intellectuels reprennent leur Liberté et leurs plumes, pour faire face à l'affaissement intellectuel et formater l'opinion publique.



Que les Activistes et autres Lanceurs d'alerte retrouvent leur rôle d'avant-gardistes et de fers de lance.



Que les Enseignants et les Professeurs retrouvent les salles de classe et les amphithéâtres.



Que les Journalistes et autres Chroniqueurs retournent à leurs rédactions et leurs plateaux.



Que les syndicalistes retrouvent leurs lieux de travail et leurs revendications.



Que les Oustaz et Serigne retournent aux Daaras et à leurs prêches.



Que les Élèves et les Étudiants regagnent les classes et aillent se former pour être les Leaders de demain.



Que les Artisans retrouvent leurs outils et leurs ateliers...



C'est ainsi que chacun, dans sa mission et par l'excellence, participera à la bonne exécution du PROJET, et donc à la Construction d'un Sénégal émergent, mais tout en gardant en ligne de mire, que les Sénégalais veulent bannir à tout jamais de leur quotidien, l'Injustice, l'Indiscipline, l'Arrogance, le Népotisme, le Recyclage des politiciens véreux, la Transhumance, l'Incurie...



Monsieur le Président,



Très Chers Compatriotes,



Je ne saurai terminer sans faire référence à la présence remarquée et remarquable du Président OUSMANE SONKO. À vos côtés et aux côtés du Peuple, sa présence rassure. C'est un excellent gage d'Espoir et de Succès: si vous êtes le Président, l'Exécutant du PROJET, il en est l'Inspirateur, le Protecteur, le Guide. Je crois, et je le pense sincèrement, sous son inspiration, votre action à la tête de l'État ne doit avoir comme seules limites et éléments de mesure, que l'Éthique et la prise en charge effective des préoccupations des Sénégalaises et Sénégalais.



À force de travailler, de beaucoup travailler, de toujours travailler et encore travailler, on finira par ériger une société moderne épanouie et un pays émergent.









PATRIOTIQUEMENT... Pleins succès !