Levée de fonds à Médina Baye: Le fils du Khalife annonce la création d’une télévision Médina Baye Tv, un projet matérialisé

Le fils du Khalife de Médina Baye a, à l’occasion de le cérémonie de levée de fonds à Médina Baye, annoncé la création d’une télévision. Il a indiqué qu’il s’agit d’un projet qui tient à coeur le marabout et qui vient d’être matérialisé. Le représentant du Khalife a loué la participation et la présence de toutes les autres familles religieuses. Il précise que l’objectif de servir la religion reste la mission principale et il en sera de même pour toutes les autres familles religieuses. Ainsi, il a remercié le président de la République pour son engagement et son soutien à la communauté. Devant l'auditoire, il rappelé la relation que son grand-père avait avec la presse. D’après lui, l’ouverture de cette nouvelle chaîne de télévision va grandement servir à l’éveil des consciences de toute la communauté religieuse.