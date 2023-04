Levée du corps d’Ibrahima Séne: Le peuple sénégalais a rendu un dernier hommage à un homme exceptionnel

Lundi 10 Avril 2023

La levée du corps de Ibrahima Séne, en présence du Président de la République, Macky Sall a été un moment émouvant pour sa famille, ses amis et ses collègues politiques. Ils ont tous, tenu à rendre un dernier hommage à cet homme exceptionnel qui a consacré sa vie à la défense des intérêts du peuple sénégalais. En ces temps de tristesse, la Nation sénégalaise se souvient de la vie et de l'œuvre d’Ibrahima Séne. Sa contribution à la vie politique du pays, reconnaît-on, ne sera jamais oubliée et son exemple continuera d'inspirer les générations futures d’hommes politiques sénégalais. L'enterrement a eu lieu ce lundi, à Ngaye Mekhé.