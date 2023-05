Libération des emprises: Le projet d'élargissement et de réaménagement de l'ancienne route de Rufisque, lancé Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Mai 2023 à 19:46 | | 0 commentaire(s)| Le Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement et l'Ageroute ont lancé le projet d'élargissement et de réaménagement de l'ancienne route de Rufisque (Cyrnos-Seven Up), en présence du gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, des préfets de la région de Dakar, des maires et des organes décentralisés de l'État, ainsi que des professionnels des transports et des forces de défense et de sécurité. Ce projet, devant permettre la libération des emprises, est l'un des plus emblématiques de la région de Dakar.



