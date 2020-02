Liberia: Les droits de douanes sur le riz suspendus

C’est une décision qui fera certainement un grand bien aux acteurs de la filière rizicole au Liberia. Le gouvernement local a suspendu les droits de douanes prélevés sur les quantités de riz à destination du pays.



La mesure a été prise par un décret-loi, avec effet immédiat. Selon Agenceecofin, elle concerne entre autres, les sacs de riz d’emballage d’au moins 5 kg ou en vrac ainsi que les brisures de riz, et a pour effet de contrôler la flambée des prix sur ce produit de première nécessité, et de loin le plus consommé dans ce pays d’Afrique de l’ouest.



La suspension des droits de taxes sur les importations pourrait également permettre aux populations, surtout les moins nanties, de se nourrir à moindre coût.



Comme la Côte d’Ivoire, et plusieurs autres pays de la région ouest-africaine, le Liberia consacre une bonne partie de ses recettes à l’importation de riz, soit près de 6 milliards de FCFA. Paradoxalement, la production locale reste l’un des gros oubliés de la politique nationale de développement de riz.