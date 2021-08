Libye: Saïf al-Islam Kadhafi va-t-il revenir en politique?

C'était la première fois, depuis une décennie et le renversement de son père, qu'il s'exprimait dans la presse internationale : Saïf al-Islam Kadhafi a affirmé au New York Times, en fin de semaine dernière, qu'il envisageait un retour en politique en Libye, tout en restant vague sur son programme et sur une possible candidature à la présidentielle prévue en fin d’année. Il a fait remarquer que les dirigeants politiques libyens n'ont « apporté que misère » et considéré que « l'heure est au retour au passé ».



À part la polémique fortement engagée sur les réseaux sociaux, entre les pour et les contre son retour annoncé en politique, et en dehors des tribus qui lui sont toujours fidèles et qui ont salué ce retour, peu de responsables politiques ont réagi officiellement à ses propos. Les déclarations de Saïf al-Islam ont cependant provoqué la surprise et des craintes et ont laissé la classe politique perplexe. Il a voulu adresser plusieurs messages à la fois : dire qu'il est vivant et en bonne santé, qu'il est en Libye et qu'il a le droit de se présenter aux élections comme tout citoyen libyen. …



Quant à Khalifa Haftar qui domine l’est du pays, il risque d'être le plus grand perdant en cas de retour de Saïf al-Islam, un vrai concurrent pour le maréchal qui craint sa popularité. Saïf al-Islam, s’il se porte candidat à la prochaine présidentielle, serait une vraie menace pour Khalifa Haftar dont la moitié des forces est composée de fidèles à l'ancien régime. (RFI)



Source : https://www.impact.sn/Libye-Saif-al-Islam-Kadhafi-...