Ligue 1 - Crise à Guédiawaye FC : Matar Ba répond à Diamil Faye

Alors que le patron de Jappo SA, Diamil Faye, en conflit avec la Fédération, la ligue pro et les membres de l’association Guédiawaye, a annoncé, lors d’une conférence, qu’il interpellerait le ministre des Sports, avant de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS), Matar Ba a donné son avis sur la question, samedi à l’issue d’un évènement qu’il présidait.



« Il ne faut pas faire d’amalgame. Nos structures sont régies par des textes. Et ces textes peuvent vous donner raison, mais ils peuvent aussi vous être défavorables. Et vous avez toujours un recours à faire. Donc, ce n’est pas au ministre des Sports de dire à qui que ce soit d’aller au Tribunal arbitral du sport ou non », a laissé entendre Matar Ba, au terme de la finale interministérielle de football qu’il a présidée samedi au stade Iba Mar Diop.



« Nous sommes là pour gérer et veiller à l’application stricte des textes. Le reste maintenant, ce sont des sentiments, des relations et comment faire pour apaiser les choses. Et cela, ce n’est pas que le ministère des Sports qui doit le faire », précise-t-il.









