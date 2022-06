Ligue 1 sénégalais : Lat Diop, président de Guédiawaye FC, se dit non satisfait des résultats de son club et félicite le Casa Sports Rédigé par leral.net le Mardi 7 Juin 2022 à 17:34 | | 0 commentaire(s)| Lat Diop, DG de la Lonase et président de Guédiawaye FC, félicite son équipe et les supporters. Mais, il dit n’être pas satisfait de la saison de son club. Il a aussi félicité le Casa Sports, tout en promettant de les honorer pour leur titre de champion acquis à une journée de la fin de l’édition 2022.







Sabirane Seck

