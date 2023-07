Ligue professionnelle de football: Des supporters de l'ASAC Ndiambour en colère, dénoncent un verdict illégal et injuste Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juillet 2023 à 15:01 | | 0 commentaire(s)| Le comité des supporters de l'Asac Ndiambour hausse le ton et montre sa colère à l'endroit des autorités de la Ligue professionnelle de football sur le verdict "illégal et injuste", rendu lors du match de la demi-finale de la Coupe de la Ligue, opposant Asac Ndiambour et Stade de Mbour. Selon le comité des supporters, l'équipe de Jaaraf est la seule responsable qui mène des actes malsains pour déstabiliser les équipes venant des autres régions du pays. Ce qui est anormal et désolant.



