Litige foncier / Keur Ndiaye Lo : Les riverains du "lotissement Moussa Ndoye" tirent sur Ousmane Ndiaye.

Le collectif des riverains du "lotissement Moussa Ndoye" a tenu un point de presse ce dimanche 11 octobre 2010 pour décrier un problème foncier qui les oppose à un certain Ousmane Ndiaye. Le collectif accuse ce dernier d'avoir agi illégalement sur un espace qui est réservé aux habitants de la localité comme espace public.



Selon Abdoulaye Ba, porte-parole du collectif, " nous sommes un collectif qui réside sur un lotissement dit lotissement Moussa Ndoye, du nom de celui à l'origine qui nous avait vendu ici les parcelles. Sur le plan, il y avait un espace qu'on nous avait indiqué comme étant un espace dédié au public. Malheureusement, ces derniers temps quelqu'un est venu agir sur le site de manière irrégulière. Il est en train de construire sur l'espace public. Nous même, on s'apprêtait à aménager l'espace pour nous et nos enfants. En tant que républicains, nous sommes allés voir les autorités par rapport à ses agissements mais il continue de défier les autorités. Dès le premier jour, on a saisi la DESCOS et porté plainte. Maintenant, nous attendons que le droit soit prononcé par rapport à ça", déclare t-il.

