Litige foncier à Niague : Des coopératives s’insurgent contre la SOCABEG Rédigé par leral.net le Lundi 7 Avril 2025 à 15:46 | | 0 commentaire(s)|

Des coopératives d’habitat dénoncent une spoliation foncière à Niague, localité située à environ 40 km au nord-est de Dakar, près du Lac Rose. Elles accusent la société immobilière SOCABEG, de vouloir s’approprier illégalement, un terrain de 2,5 hectares leur appartenant. Les membres de ces coopératives lancent un appel […] Sénégal Atlanticactu/ Socabeg/ Spoliation foncière/ Serigne Ndong Des coopératives d’habitat dénoncent une spoliation foncière à Niague, localité située à environ 40 km au nord-est de Dakar, près du Lac Rose. Elles accusent la société immobilière SOCABEG de vouloir s’approprier illégalement un terrain de 2,5 hectares leur appartenant. Les membres de ces coopératives lancent un appel pressant aux autorités pour une intervention rapide. Selon El Hadji Ibrahima Thiam, membre de la coopérative, la SOCABEG chercherait à s’approprier les terres en s’appuyant sur un bail falsifié. « En juillet dernier, le procureur avait saisi la DESCOS nationale, qui a ensuite transmis le dossier à la division de Rufisque. Depuis, l’affaire n’a connu aucune évolution. Pourtant, toutes les parties ont été entendues : nous, l’ancien propriétaire Pa Ndour qui nous a vendu le terrain, et même la SOCABEG. Il ne restait plus qu’à renvoyer le dossier au procureur, mais depuis, tout est au point mort », déplore-t-il dans les colonnes du Soleil. De son côté, Ousmane Ndour, propriétaire initial du terrain, affirme n’avoir jamais vendu la parcelle à la SOCABEG. « Il s’agissait d’un domaine national, que le président Abdoulaye Wade avait transformé en titre foncier d’État. La SOCABEG avait manifesté son intérêt pour l’acheter, car je disposais d’une délibération de l’ancienne communauté rurale de Sangalkam. Mais après un an sans suite, j’ai vendu le terrain à un certain Narcisse, qui l’a ensuite loti. C’est bien plus tard que la SOCABEG est revenue pour revendiquer le site », explique-t-il. Les coopératives, outrées, interpellent les autorités et mettent en garde la SOCABEG. « Il est impératif que justice soit rendue. SOCABEG ne peut pas s’emparer impunément des terres d’honnêtes citoyens, qui se sont battus pour construire un projet de vie. Cette entreprise est tristement connue pour ses pratiques de spoliation foncière, souvent avec la complicité de personnes peu scrupuleuses. Cela doit cesser », alerte la radio iRadio.



Source : Source : https://atlanticactu.com/litige-foncier-a-niague-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager