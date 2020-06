Littoral / Cheikh Yérim Seck: «Barthélémy est un politicien et je ne crois pas à la crédibilité de la lutte des politiciens. Je crois plus à la société civile et aux associations… »

Vendredi 12 Juin 2020

Les réactions suite au conflit sur le littoral se poursuivent mais diffèrent. Cheikh Yerim Seck, invité à l’émission "12Minutes chrono", a donné sa position. Bien qu’étant conscient qu’on ne doit pas laisser des gens habiter le littoral et empêcher les populations de respirer l’air frais, le Pdg de Yerimpost estime que cela ne veut pas dire que des constructions ne doivent pas être faites aux abords de la mer. Il dit ne pas être d’accord avec ceux qui disent qu’il ne doit pas y avoir des bâtiments, l’accès universel à la mer, etc. Selon lui, les plus grands architectes construisent aux abords de la mer. Donc, « je suis étonné quand je vois Pierre Atepa prendre des positions extrémistes alors qu’il est un architecte ». Interpellé sur les réactions du maire de Mermoz / Sacré-Cœur, il a soutenu : « Barthélémy est un politicien et je ne crois pas à la crédibilité de la lutte des politiciens. Je crois plus à la société civile et aux associations »…