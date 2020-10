Liverpool : Klopp fait le point sur la blessure de Van Dijk, gravement touché aux ligaments croisés.

Virgil van Dijk, sorti blessé à la 10ème minute après un tacle dangereux de Jordan Pickford, pourrait être absent pour 6 à 7 mois des terrains. Sévèrement touché aux ligaments croisés, au niveau du genou, le diagnostic incessamment attendu s'annonce sombre. Furieux contre l'arbitrage, Jürgen Klopp a confirmé sur le site officiel du club que Liverpool attendait de découvrir l'étendue des blessures subies par Virgil van Dijk et aussi Thiago Alcantara lors du match nul 2-2 ce samedi à Everton.



Klopp a déclaré à sa conférence de presse d'après-match : "Quand j'ai quitté le terrain, Thiago m'a dit que dans la situation de carton rouge avec Richarlison, il pensait qu'il s'était blessé. Nous verrons si c'est vrai ou non, mais s'il ressentait cela, nous devons y jeter un coup d'œil."



Le manager a ajouté à propos de Van Dijk : "Je ne sais pas à quel point c'est sérieux, je ne sais vraiment pas, mais ce n'est pas bon."



Une mauvaise journée pour les Reds qui ont vu le but de la victoire marqué par Henderson en fin de match, être refusé par la VAR sur un hors-jeu litigieux.

