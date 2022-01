Locales à Mbacké: Khadim Samb fustige l'attitude du maire sortant qui le traite de "Guewél" et avertit... Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Janvier 2022 à 12:11 | | 0 commentaire(s)| Khadim Samb, candidat à la mairie de Dendey, département de Mbacké, met en garde le ministre de l’Intérieur contre toute tentative de fraude. Le communicateur traditionnel accuse son adversaire et maire sortant, Pape Abdou Salane, de procéder à des transferts d’électeurs. Il fustige l'attitude de ce dernier qui le taxe de "guewél", un contexte qui n'a pas sa raison d'être dans la mesure où ils sont des amis d'enfance et ont tout partagé dans la vie.



