Logistique de campagne : Des véhicules «AD» avaient été réquisitionnés et banalisés Dans les campagnes électorales, la logistique constitue un élément déterminant pour la victoire. Car pour sillonner les quartiers, les cités, les villages ainsi que les localités les plus reculés du pays, les candidats doivent impérativement se doter d’un parc automobile important. Un parc comprenant des véhicules solides, spacieux et résistants.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Février 2022 à 09:28

Pour relever ce défi logistique, certains ministres et autorités investis de tête liste de Benno Bokk Yakaar (Bby), ont réquisitionné des véhicules de l’administration « AD » pour ensuite, les banaliser avec des plaques fantômes « DK ». Et le tour est joué !



Dans certaines régions et localités de l’intérieur du pays, « Le Témoin » quotidien a appris que certains chefs de service avaient été sommés de mettre leurs véhicules « AD » à la disposition des candidats de Bby, le temps d’une campagne électorale. Et trois semaines durant, de nombreux services régionaux ont été complètement paralysés, faute de véhicules.



Au terme de cette campagne électorale, l’utilisation abusive des voitures administratives est remise sur la table ! Car les biens de l'Etat ont été utilisés abusivement pour des intérêts personnels voire politiques. Un tel abus est assimilé à un détournement de biens publics.



Après avoir été utilisés intensément durant trois semaines, la plupart de ces véhicules du ministère de l’Enseignement sont presque réduits au rang d'épaves.

















Le Témoin

