Loi d’amnistie : Les députés du Pastef clarifient leur position et dénoncent toute manipulation La proposition de loi interprétative de la loi d’amnistie de 2024 ne cesse de faire débat. Lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi 20 mars 2025, le président du groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes, Ayib Daffé, a précisé : « Il ne s’agit ni d’une abrogation totale ou partielle, ni d’un règlement de comptes, mais simplement d’une clarification pour ceux qui, de bonne foi, interprètent mal la loi. »

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Mars 2025 à 08:10

Cette démarche vise à éclairer l’opinion publique et à clarifier les controverses entourant la proposition de loi interprétative de la loi d’amnistie, portée par Amadou Ba, vice-président de l’Assemblée nationale. Les députés de Pastef insistent sur le fait que cette proposition, déposée au nom du groupe majoritaire à l’Assemblée, engage fermement leur parti. Ayib Daffé a dénoncé ce qu’il considère comme une manipulation, soulignant : « Il y a une tentative de manipulation qu’il faut absolument arrêter. C’est l’objet principal de cette prise de parole. »



D'après le journal Point Actu, il a réaffirmé l’engagement du parti au service du peuple et a annoncé que les travaux en commission commenceront dès le lendemain. Bien que ces débats ne soient pas retransmis, l’avis de cette commission, selon lui, sera déterminant pour la convocation d’une séance plénière.



Par ailleurs, le président du groupe a répondu aux critiques souvent formulées à l’encontre des parlementaires, qui sont accusés de se limiter à voter des lois sans exercer un contrôle sur le gouvernement ou évaluer les politiques publiques. « En tant que représentants du peuple, nous sommes déterminés à remplir notre mission avec sérieux et engagement », a-t-il assuré, soulignant que cette proposition constitue un exemple concret de l’implication de son groupe parlementaire.

Ousseynou Wade