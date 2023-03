Lonase: Lat Diop, DG offre une récompense surprise aux meilleurs vendeurs de l'exercice 2022 Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mars 2023 à 16:39 | | 0 commentaire(s)| Lat Diop, Directeur Général de la LONASE, a surpris les employés de l'entreprise en offrant une récompense inattendue aux meilleurs vendeurs de l'exercice 2022. Les heureux élus ont été honorés lors d'une cérémonie organisée dans les locaux de l'entreprise, en présence de la direction et des collègues de travail.

Dans son discours, M. Diop a salué l'engagement et le professionnalisme des employés de la LONASE, soulignant que leur travail acharné et leur dévouement ont contribué à la réussite de l'entreprise au cours de l'année écoulée. Il a également exprimé sa fierté de travailler aux côtés d'une équipe aussi talentueuse et déterminée.



Les vendeurs récompensés ont reçu des prix en argent ainsi que des certificats honorifiques en reconnaissance de leur performance exceptionnelle. Les lauréats ont exprimé leur gratitude et leur fierté de faire partie de l'équipe de la LONASE, promettant de continuer à travailler dur et à atteindre des objectifs ambitieux pour l'avenir de l'entreprise.



Cette récompense surprise de M. Diop a été perçue comme un signe de reconnaissance et d'encouragement pour les employés de la LONASE, qui continuent de travailler avec passion et dévouement pour atteindre l'excellence dans leur domaine.

