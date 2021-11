Lonase: Le nouveau produit BUT présenté aux clients Rédigé par leral.net le Lundi 22 Novembre 2021 à 17:35 | | 0 commentaire(s)| La Lonase, à travers le Coordonnateur de la Direction générale, Cheikh Tidiane Senghor, a présenté son nouveau produit, BUT, qui est un jeu à grattage. La Direction a opté pour la décentralisation et était pour les besoins de la présentation dudit produit, à Guédiawaye. "Les agences vont suppléer la direction, ceci pour favoriser l'accès de nos produits aux clients", a-t-il dit.



Accueil Envoyer à un ami Partager